نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم تخرج الدفعة الخامسة للأكاديمية المصرية للهندسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم حفل تخرج الدفعة الخامسة لطلبة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة للعام الدراسي (2023/2024)، حيث تخرج عدد (145) مهندسًا ومهندسة، منهم (50) خريجًا لبرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات، و(61) خريجًا لبرنامج هندسة الميكاترونيات، و(34) خريجًا لبرنامج الهندسة الكيميائية. وقد أقيم الحفل بالمسرح الملحق بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

في بداية مراسم الاحتفال، وجه الوزير محمد صلاح التحية لكافة الحضور، وخاصة أولياء أمور الطلبة والطالبات، مؤكدًا لهم أن أبنائهم طوال فترة الدراسة كانوا في أيد أمينة، حريصة على مستقبلهم العلمي والمهني والعملي. وشدد على اهتمام الوزارة بتمكين الشباب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، مؤكدًا أن تمكين الشباب أولوية هامة في استراتيجية الوزارة، حيث أنهم مستقبل الأمة وطاقتها الأساسية للإبداع والابتكار، وهو ما يؤكد عليه دائمًا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة مهتمة بتعزيز ودعم مجال التعليم في مصر، من خلال الأذرع التعليمية التي تمتلكها، وتسعى دومًا نحو ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وذلك للمساهمة في نهضة الوطن فمنذ افتتاح الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في العام الدراسي (2015/2016)، تم الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال ما تضمه الأكاديمية من صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري على أعلى مستوى من الكفاءة. وأضاف أن الأكاديمية تمتلك معامل تخصصية (كيميائية وهندسية وحاسب آلي)، مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن وجود مجمع ملاعب وصالات رياضية، تم إنشاؤه في ضوء خطة تطوير المرافق وتعزيز الثقافة الرياضية للطلاب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية. ونظرًا لتميز العملية التعليمية بالأكاديمية، فقد نجحت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في الحصول على شهادة الجودة، وتم اعتماد برامجها الثلاث من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتم تصنيف الأكاديمية ضمن المعاهد المتميزة الفئة (أ).

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن منظومة التعليم بالإنتاج الحربي تشمل كذلك مدرستين ثانويتين للتكنولوجيا التطبيقية لمرحلة التعليم المتوسط، والكلية التكنولوجية المتوسطة، والمعهد الفني للصناعات المتطورة لمرحلة التعليم فوق المتوسط. ومن هنا أصبحت منظومة التعليم بالإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تلبي احتياجات الصناعة المصرية من حيث تخريج مهندسين وفنيين مدربين على أعلى مستوى في المصانع والمعامل والورش الإنتاجية المجهزة بأحدث الإمكانيات، إلى جانب توفير فرص للتدريب والبحث العلمي بقطاع التدريب ومركز التميز العلمي والتكنولوجي التابعين للوزارة.

عقب ذلك، حرص الوزير محمد صلاح على توجيه الشكر للأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم، عميد الأكاديمية، وكافة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالأكاديمية على ما يتم بذله من جهد لإعلاء شأن الأكاديمية. وخلال مراسم الاحتفال، قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمنح الطلاب شهادات التخرج، كما تم تكريم المتميزين منهم في المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وتم أيضًا تكريم المتميزين من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وبدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنه عقب انتهاء مراسم الاحتفال، حرص المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على تفقد مشروعات التخرج والبحوث لطلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك للاطلاع على أحدث ما توصل إليه طلاب الأكاديمية من ابتكارات في تنفيذ مشاريعهم البحثية، وكيفية الاستفادة العملية من تلك المشاريع ودراسة مدى إمكانية تطبيقها داخل المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.