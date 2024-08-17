وزارة العمل في 7 أيام.. الوزير يتابع العمالة غير المنتظمة وصرف تعويضات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث بدأ نشاط الوزير محمد جبران ،وزير العمل،بزيارة مُفاجئة إلى مديرية العمل بمحافظة السويس،والتقى المحافظ اللواء طارق حامد الشاذلي،ثم تفقُد سير العمل في مديرية العمل،ومركز، ووحدة التدريب المهني بالمحافظة،وزيارة مواقع عمل وإنتاج ، واختتمها بجولة في منطقة " تيدا مصر للإستثمار"و إستمع خلالها من إدارات بعض المصانع إلى تقارير ومعلومات ،عن حجم الإستثمارات ،والتوسعات المُستقبلية ،وطلبت الشركات عِمالة،ووافق الوزير على توفير العمالة المطلوبة ،وتدريبها.

كما استقبل الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وزير العمل،والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير ،الى محافظات الجمهورية،في خطوة تؤكد على أهمية المشروعات القومية العملاقة في مصر .

كما استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزير العمل، بمعرض تنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة..واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد جبران وزير العمل، في مهرجان العلمين الجديدة واصطحبه أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة في جولة تفقدية،وعقد خلالها الوزير ،مؤتمر صحفي أجاب فيه على أسئلة السادة الإعلاميين بشأن خطط ورؤية الوزارة في مجال العمل.