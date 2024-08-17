رئيس الوزراء: فعاليات العلمين «حاجة تفرح» وتجذب السياح من كل الجنسيات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة مربوطة بشبكة طرق من خلال محطة قطار الكهربائي السريع، إضافة إلى مطار قرب المدينة يخدم المنطقة.

أشار «مدبولي»، خلال كلمته في احتفالية تسليم عدد من الوحدات بمدينة العلمين الجديدة، المُذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن توافر كل الخدمات يجعل هذه المدينة متكاملة، ومقصدا للسياحة، منوهًا بأنه من خلال الفعاليات التي تحدث خلال الفترة الحالية بالساحل الشمالي أصبح يشهد إقبالا سياحيا من كل جنسيات العالم، قائلًا: «فعاليات مدينة العلمين حاجة تفرح، ننتظر المزيد من الفعاليات والجذب السياحي».