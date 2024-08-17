ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") وأقر بإرتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.