ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخص في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:32 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، لمنح شهادات فى مجال اللغة الإنجليزية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول ، وعثر داخل الكيان على (عدد من الشهادات إستمارات تسجيل بيانات وكتب تدريبية خاصين بالكيان – مطبوعات دعائية – دفتر تحصيل نقدية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.