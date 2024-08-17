كرم جبر يدعو الأطراف الإعلامية لمناقشة تطورات المهنة والتوافق على حلول للحد من التجاوزات والانتهاكات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:32 مساءً - دعا كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، كل الأطراف المعنية في صناعة الإعلام إلى المشاركة في مناقشة تطورات الصناعة والتوافق على حلول مهنية للحد من التجاوزات والانتهاكات.

تأتي هذه الدعوة في إطار المبادرة الجديدة التي أطلقها المجلس تحت عنوان "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية".