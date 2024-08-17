لجنة استرداد أراضي الدولة: البت في تظلمات التقنين خلال 30 يوما من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:28 مساءً - ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها خلال اجتماعها الدورى سبل دفع معدلات تقنين أراضى الدولة، واستعرضت تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين، وأكد اللجنة أن الأولوية خلال الفترة القادمة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقًا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية.

واشارت إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسئوليات فى كل محافظة لضمان المتابعة وإنجاز الملف وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين فى إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.

ناقشت اللجنة أيضًا ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت فى التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع التأكيد على عدم اجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ

كما ناقشت اللجنة تقارير معدلات الأداء والتى أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن فى كافة المحافظات بنسبة 69% من الأراضى المستوفاة لشروط التعاقد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقى العقود.

وكشف التقرير أن عقود التقنين المسلمة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضى بناء و27 ألف عقد لأراضى زراعية.

وأشار التقرير أن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%.

تم التأكيد على ضرورة المتابعة اليومية مع كافة المحافظات من قبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية.

وفى الوقت نفسه التأكد من سيطرة المحافظات وجهات الولاية على الأراضى المستردة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع احداثياتها.

وقال رئيس الأمانة الفنية أن التقرير المشترك للتنمية المحلية و قوات انفاذ القانون أشار الى ان موجات الازالة تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ نحو ١٦٤ الف حالة ازالة اسفرت عن استرداد ١١٠ ألف فدان أراضى زراعية ونحو ٢٦ مليون متر مربع أراضى معدة للبناء .

ووجه رئيس اللجنة بمواصلة موجات الازالة للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة

مع تغيير كافة المحاضر الادارية المحررة ضد التعديات الى محاضر جنائية فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أى تعد على أراضى الدولة

كما استعرض رئيس اللجنة ايضا خلال الاجتماع سبل التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى فى شأن تقنين الأراضى وفقًا للمقنن المائى بما يحقق التيسير على مقدمى طلبات التقنين وفى الوقت نفسه لا يهدر المخزون المائى.