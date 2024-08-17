ضبط 3 عناصر إجرامية بشمال سيناء بحوزتهم حشيش وهيدرو بقيمة 5,8 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:29 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (60 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش - سلاح أبيض - مجموعة من المشغولات الذهبية).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,8 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.