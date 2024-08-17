ضبط عناصر تشكيل عصابي وراء سرقة المواطنين بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" من المواطنين ، وإعترف بإرتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل هواتف – مقيم بدائرة القسم ) تم ضبطه .

ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواقع "تحت الإنشاء"بأسلوب المغافلة ، وبحوزتهم (دراجة نارية "تروسيكل" قيادة وملك أحدهم ، محمل عليه كمية من الأدوات المستخدمة فى أعمال البناء حصيلة نشاطهم الإجرامى) ، وإعترفوا بإرتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب ، وقيامهم بالتصرف فى جزء من المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية " (تاجرى خردة "لأحدهما معلومات جنائية) تم ضبطهما ، وبحوزتهما (ميزان حساس والأدوات والمعدات المستولى عليها).

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الوايلى ، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى زعم خلالها قدرته على إلحاق المواطنين بأحد نوادى كرة القدم بخلاف الحقيقة – بهدف سرقتهم ، حيث يقوم بالتقابل معهم والتوجه صحبته إلى النادى المشار إليه ويقوم بأخذ الهواتف المحمولة منهم بدعوى عدم السماح لهم بدخول النادى بالهواتف وعقب ذالك يقوم بإنزال ضحاياه ويلوذ بالفرار، وإعترف بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقر بالتصرف فيها بالبيع لدى عميله سيىء النية (مالك محل هواتف) تم ضبطه وبحوزته كافة الهواتف المستولى عليها.

ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين" لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط إحدى السيارات المستولى عليها بمحيط سكن أحدهما ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى السيارات الآخرى بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.