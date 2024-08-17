انت الأن تتابع خبر "هيسرقوا كل فلوسك".. بنك مصر يطلق تحذير عاجل لكل عملاء بسبب هذه الرسالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الفترة الأخيرة تزايد محاولات المحتالون لسرقة الحسابات البنكية للمواطنين، وهو ما يجعل من الضروري على عملاء البنوك توخي الحذر لتجنب الوقوع كضحايا لهذه الحيل التي تهدف إلى سرقة أموالهم عن طريق استدراجهم برسائل نصية SMS أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات الفورية على غرار واتساب.

بنك مصر يوجه تحذير لكل عملاءه