انت الأن تتابع خبر 8 أيام إجازة وسكن ووجبات مجانية.. العمل تعلن عن 170 وظيفة خالية لمختلف المؤهلات بمرتبات تبدأ من 6 آلاف جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة العمل عن مجموعة من الوظائف الخالية في العديد من التخصصات إذ يمكن التقديم والحصول على فرصة عمل في مختلف المحافظات ومن حين إلى آخر بدأت وزارة العمل رحلة التواصل مع الشركات والمصانع والمؤسسات لتوفير وظائف خالية للشباب من جميع الأنحاء مع ضمان الحصول على الحد الأدنى للأجور وتطبيق امتيازات أخرى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير 170 وظيفة خالية للشباب بإحدى الشركات العاملة في قطاع الأمن والحراسات وهي موزعة على النحو التالي.

50 وظيفة خالية للعمل في الأمن الإداري في العاشر من رمضان إذ تصل مدة ساعات العمل 8 ساعات ويحصل الفرد على مزايا منها الوجبة مجانا وسكن أيضا بدون أي رسوم.

30 وظيفة خالية للعمل بودي جارد في جامعة بالتجمع الثالث على أن يحصل الفرد على مزايا راتب 6 آلا جنيه ووجبات مجانية وسكن و8 أيام راحة.

30 وظيفة فرد أمن للعمل في جامعة بالتجمع الثالث بحيث يحصل الفرد على راتب شهري 6 آلاف جنيه ويوم إجازة أسبوعيا وإقامة.

60 وظيفة خالية للعمل فرد أمن في العاصمة الإدارية الجديدة، ويحصل الفرد على راتب يصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وراحة يوم واحد في الأسبوع مع إقامة.

مواعيد التقديم في وظائف القوى العاملة في مختلف المناطق