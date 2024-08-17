نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم العالي والبحث تعلن غدا نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكوميه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عن عقد مؤتمر صحفي هام برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية.

سيعقد المؤتمر غدا الأحد الموافق 18 أغسطس 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمقر الوزارة، بالعاصمه الاداريه بحضور لفيف من قيادات الوزارة وعدد من الاعلاميين وصحفين ملف التعليم العالي والبحث العلمي

والجدير بالذكر ان وزارة التربيه والتعليم قد أعلنت نتائج امتحانات الثانوية العامة في وقت سابق، حيث تم إعلانها رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024، ومن ثم قامت الوزارة بفتح موقع التنسيق الإلكتروني لاستقبال رغبات الطلاب في المرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024.

تفاصيل المرحلة الأولى من التنسيق

تضمنت المرحلة الأولى من التنسيق وضع حد أدنى للقبول في مختلف الشعب الدراسية، وذلك على النحو التالي:

- الشعبة العلمية:

بحد أدنى 371 درجة فأكثر، أي بنسبة 90.48% فأكثر، حيث بلغ عدد الطلاب المستحقين للتقديم في هذه الشعبة 23،850 طالبًا وطالبة.

- الشعبة الهندسية:

بحد أدنى 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.07% فأكثر، مع تسجيل 15،355 طالبًا وطالبة مستحقين للتقديم.

- الشعبة الأدبية:

بحد أدنى 280 درجة فأكثر، أي بنسبة 68.29% فأكثر، حيث بلغ عدد الطلاب المستحقين 73،995 طالبًا وطالبة.

وبإجمالي 113،200 طالبًا وطالبة ممن يحق لهم التقدم للمرحلة الأولى من التنسيق في مختلف الشعب الدراسية، تستعد الجامعات والمعاهد الحكومية لاستقبال طلبات التسجيل وفقًا لما حددته الوزارة.

رؤية استراتيجية لتطوير التعليم العالي

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العالمي على أن القيادة السياسية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم العالي، مشددًا على أن هذا القطاع يحظى بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية بهدف تمكينه من أداء دوره الأكاديمي والمجتمعي على أكمل وجه.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي، وتحسين تطبيقاتهما لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، مما يعزز من فرص نجاحهم المستقبلي على المستوى التعليمي والعملي.

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور أيمن عاشور رسالة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا حرص الوزارة على تلبية رغبات الطلاب وتحقيق طموحاتهم المشروعة في الحصول على مكان مناسب في مؤسسات التعليم العالي. وأعرب عن أمله في أن يوفق الله عز وجل الطلاب في اختيارهم لمسارهم الأكاديمي، وأن يحققوا النجاح والتميز في حياتهم الدراسية والمهنية المقبلة.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان توفير فرص تعليمية متميزة لجميع الطلاب، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل لهم وللبلاد.