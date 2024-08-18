بعد قليل.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور المؤتمر السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى للوزارة ولفيف من قيادات الوزارة وفريق عمل مكتب التنسيق.