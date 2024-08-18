لما جبريل: العلمين مدينة تنموية تعمل طول العام وليس خلال فترة الصيف فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قالت الإعلامية لما جبريل المتحدثة الرسمية باسم مهرجان العلمين، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد بالأمس تسليم وحدات سكنية في مدينة العلمين الجديدة في إطار خطة الدولة للتعمير والبناء في الساحل الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي وراء مدينة العلمين هو التنمية وهذا عنوان كبير الكل يعمل من تحته.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح العلمين" الذي تقدمه على قنوات المتحدة: "تسليم الوحدات السكنية له علاقة بمفهوم أن العلمين مدينة للعام كله وليس خلال فترة الصيف فقط.. والاستثمارات مستمرة في الساحل الشمالي وهي توفر فرص عمل طوال العام وليس خلال الفترة الصيفية".

وتابعت الإعلامية لما جبريل: "المهرجان روج للمدينة وقدم موسما قويا وان شاء الله تستمر الحياة وتكون الساحل الشمالي الغربي منطقة مأهولة بالسكان وهذا مفهوم التنمية الأكبر والأوسع وأن تكون العلمين من أهم وأكبر المدن وهذا تتحرك فيه كل أجهزة الدولة المعنية".

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.