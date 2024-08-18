انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن بمحافظة الجيزة، من قطع المياه، اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري، وذلك بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، التفاصيل الكاملة لقطع المياه في بيان رسمي لها نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرًة إلى أن المناطق التي يشملها القرار هي مدينة 6 أكتوبر مع انقطاعها بالأدوار العليا بالمناطق المرتفعة، واحتمالية تأثر الخدمة ببعض المناطق بقطاع حدائق الاهرام

قطع المياه