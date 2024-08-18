نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، اليوم الأحد، إعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بجميع مدارس القاهرة.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الحصول على إعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذهاب للمدرسة.

تداولت أنباء عبر صفحات السوشيال ميديا تزعم إلغاء إجازة السبت في المدارس من العام الدراسي القادم 2024 / 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

وكان قد علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن قرار إلغاء إجازة السبت في المدارس من العام الدراسي القادم 2024 / 2025 لن يطبق في جميع مدارس الجمهورية.

إلغاء إجازة السبت

وأوضح زلطة،أن إلغاء إجازة السبت في المدارس من العام الدراسي القادم 2024 / 2025، سوف يطبق في مدارس بعض الإدارات التعليمية التي تدفعها ظروفها لذلك كآلية أو حل لمواجهة ارتفاع كثافات الفصول بها.

وكان قد أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن عدد أيام الدراسة سيزيد يومًا ليصبح خمسة أيام تعليما أكاديميا بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم بزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، فضلًا عن زيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.

أزمة الكثافة الطلابية

كما أعلن عن خطة لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية داخل الفصول، حيث سوف يتم طرح عدد من الأنماط العلاجية لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية تطبق تباعًا على مستوي كل إدارة تعليمية طبقًا لطبيعة كل إدارة.

وأشارت خطة الوزارة إلى أن أبرزها نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من المدارس الإعدادية التي تم نقلها للمدارس الثانوية واستغلالها لتلاميذ المرحلة الابتدائية طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية، ويتم ذلك طبقًا لخطة استرشادية وضعتها هيئة الأبنية التعليمية، وطبقًا لمعايير نقل المدارس الابتدائية والإعدادية.