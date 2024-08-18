نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 والأماكن الشاغرة بالثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

تم الكشف التفاصيل بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يشكل مرحلة هامة في تحديد المسارات الأكاديمية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024



في إطار الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى، وضح الوزير أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في بعض الكليات، وذلك لتلبية احتياجات الطلاب الذين لم يتوافق مجموعهم مع الحدود الدنيا للكليات الأكثر طلبًا.

طلاب الشعبة العلمية علوم: تتوفر أماكن شاغرة في كليات الطب البيطري والتمريض.

طلاب الشعبة الهندسية: توجد أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكذلك في بعض الكليات النظرية.

كليات أخرى: تشمل الأماكن الشاغرة كليات الألسن، الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام التي تقبل من جميع الشعب.



مواعيد وإجراءات تنسيق المرحلة الثانية 2024



تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد في الأسبوع المقبل، حيث ستتاح الفرصة للطلاب الذين لم يُقبلوا في المرحلة الأولى للالتحاق بالكليات المتبقية.

ويُتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي عن تفاصيل أكثر حول الأماكن المتاحة وتنسيق المرحلة الثانية قريبًا عبر بوابة الحكومة المصرية.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2024

تفاوتت الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الأولى بين الشعب العلمية والأدبية على النحو التالي:

الشعبة العلمية علوم: الحد الأدنى كان 371 درجة، أي ما يعادل 90.48%، وتم قبول 23850 طالبًا في هذه المرحلة.

الشعبة الهندسية: الحد الأدنى كان 357 درجة، أي ما يعادل 87.07%، وتم قبول 15355 طالبًا.

الشعبة الأدبية: الحد الأدنى كان 280 درجة، أي ما يعادل 68.29%، وتم قبول 73995 طالبًا.