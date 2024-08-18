مفتي الجمهورية يستقبل الدكتور علي جمعة لتهنئته بتولِّي منصب الإفتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:31 مساءً - مفتي الجمهورية: نعمل جاهدين على تقديم الفتوى التي تُساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك

د. علي جمعة خلال تهنئته لمفتي الجمهورية: نحتاج إلى التعاون والتكاتف لتقديم رؤية إفتائية مستقبلية تستند إلى الثوابت الإسلامية

استقبلَ فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم، فضيلةَ الأستاذ الدكتور علي جمعة -عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب- الذي حضر لتهنئته بمناسبة تولِّيه منصب الإفتاء.

وقد عبَّر فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عن شكره وتقديره للدكتور علي جمعة على زيارته وتهنئته الكريمة، مؤكدًا أن التعاون بين العلماء والمؤسسات الدينية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، مضيفًا: "نعمل جاهدين على تقديم الفتوى التي تساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك، مستندين إلى قيم ديننا الحنيف وتعاليمه السمحة".

من جانبه، أعرب الدكتور علي جمعة عن تقديره العميق لفضيلة الدكتور نظير عيَّاد، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد. وأضاف: "إننا في هذه المرحلة الدقيقة نحتاج إلى التعاون والتكاتف لتقديم رؤية إفتائية مستقبلية تستند إلى الثوابت الإسلامية، وأنا على يقين أن فضيلة الدكتور نظير عياد هو الرجل المناسب لهذه المهمة".

وفي ختام اللقاء، شدَّد الدكتور علي جمعة على دعمه الكامل لفضيلة المفتي في مهامه الجديدة، مؤكدًا: "سنظل جنبًا إلى جنب مع دار الإفتاء لنكون يدًا واحدة في مواجهة التحديات الفكرية التي تهدد المجتمع".