نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024: الحدود الدنيا للشُعب العلمية والأدبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة لعام 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يلي نقدم تفاصيل الحدود الدنيا للقبول في كليات الشُعب العلمية والأدبية وفقًا لنتائج التنسيق.
الحدود الدنيا للقبول في كليات الشُعب العلمية
كلية الطب:
- طب المنصورة: 390 درجة
- هندسة بترول وتعدين السويس: 390 درجة
- طب دمياط: 389 درجة
- طب الزقازيق: 389 درجة
- طب فاقوس: 388 درجة
- طب سوهاج: 388 درجة
- طب الإسكندرية: 388 درجة
- طب القاهرة: 387 درجة
- طب طنطا: 387 درجة
- طب كفر الشيخ: 386.5 درجة
- طب بورسعيد: 385.5 درجة
- طب بنها: 385.5 درجة
- طب المنوفية بشبين الكوم: 385 درجة
- طب أسنان المنصورة: 385 درجة
- طب عين شمس: 385 درجة
- طب قناة السويس بالإسماعيلية: 384.5 درجة
- طب حلوان: 384.5 درجة
- طب أسيوط: 384 درجة
- طب الفيوم: 383.5 درجة
- طب السويس: 383.5 درجة
- طب بني سويف: 383 درجة
- طب المنيا: 383 درجة
- طب أسنان جنوب الوادي: 383 درجة
- طب جنوب الوادي: 383 درجة
- طب العريش: 382.5 درجة
- طب الأقصر: 382.5 درجة
- طب الوادي الجديد: 382 درجة
- طب أسوان: 382 درجة
- طب أسنان أسيوط: 381.5 درجة
- طب أسنان كفر الشيخ: 381.5 درجة
- طب أسنان المنيا: 381.5 درجة
- طب أسنان الزقازيق: 381.5 درجة
- طب أسنان طنطا: 381.5 درجة
- طب أسنان عين شمس: 381 درجة
- طب أسنان الإسكندرية: 381 درجة
- طب أسنان القاهرة: 381 درجة
- طب أسنان المنوفية: 381 درجة
- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 381 درجة
- طب أسنان السويس: 380.5 درجة
- طب أسنان بني سويف: 380.5 درجة
- طب أسنان الفيوم: 380.5 درجة
صيدلة:
- صيدلة سوهاج: 380 درجة
- صيدلة جنوب الوادي: 378.5 درجة
- صيدلة المنصورة: 378.5 درجة
- صيدلة الزقازيق: 377.5 درجة
- صيدلة المنيا: 377.5 درجة
- صيدلة طنطا: 377.5 درجة
- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 377.5 درجة
- صيدلة بور سعيد: 377 درجة
- صيدلة المنوفية: 377 درجة
- صيدلة الإسكندرية: 377 درجة
- صيدلة القاهرة: 377 درجة
- صيدلة دمنهور: 377 درجة
- صيدلة بني سويف: 377 درجة
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 377 درجة
- صيدلة الفيوم: 376.5 درجة
علاج طبيعي:
- علاج طبيعي كفر الشيخ: 379.5 درجة
- علاج طبيعي بورسعيد: 379 درجة
- علاج طبيعي جنوب الوادي: 379 درجة
- علاج طبيعي بنها: 379 درجة
- علاج طبيعي القاهرة: 378.5 درجة
- علاج طبيعي قناة السويس: 378.5 درجة
- علاج طبيعي بني سويف: 378 درجة
- علاج طبيعي السويس: 378 درجة
حاسبات ومعلومات:
- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم: 375 درجة
- حاسبات ومعلومات قنا علوم: 373.5 درجة
- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم: 372 درجة
- حاسبات ومعلومات المنيا علوم: 371.5 درجة
- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم: 371 درجة
هندسة:
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 376.5 درجة
- هندسة القاهرة: 376.5 درجة
- هندسة المنصورة: 374 درجة
- هندسة عين شمس: 373.5 درجة
- هندسة سوهاج: 373 درجة
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 372.5 درجة
- هندسة الزقازيق: 372 درجة
الحدود الدنيا للقبول في كليات الشُعب الأدبية
ألسن:
- ألسن كفر الشيخ: 366.5 درجة
- ألسن عين شمس: 358.5 درجة
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 355.5 درجة
- ألسن الفيوم: 355 درجة
- ألسن بني سويف: 350.5 درجة
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة: 349.5 درجة
- ألسن المنيا: 348.5 درجة
- ألسن سوهاج: 346.5 درجة
إعلام:
- إعلام القاهرة: 354.5 درجة
- إعلام عين شمس: 349 درجة
- إعلام المنوفية: 345.5 درجة
- إعلام بني سويف: 343 درجة
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: 342.5 درجة
اقتصاد وعلوم سياسية:
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 364.5 درجة
- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية: 358.5 درجة
آداب:
- آداب القاهرة: 317.5 درجة
- آداب عين شمس: 308 درجة
- آداب الإسكندرية: 306 درجة
- آداب المنصورة: 282.5 درجة