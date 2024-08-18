نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024: الحدود الدنيا للشُعب العلمية والأدبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة لعام 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلي نقدم تفاصيل الحدود الدنيا للقبول في كليات الشُعب العلمية والأدبية وفقًا لنتائج التنسيق.

الحدود الدنيا للقبول في كليات الشُعب العلمية

كلية الطب:

طب المنصورة: 390 درجة

هندسة بترول وتعدين السويس: 390 درجة

طب دمياط: 389 درجة

طب الزقازيق: 389 درجة

طب فاقوس: 388 درجة

طب سوهاج: 388 درجة

طب الإسكندرية: 388 درجة

طب القاهرة: 387 درجة

طب طنطا: 387 درجة

طب كفر الشيخ: 386.5 درجة

طب بورسعيد: 385.5 درجة

طب بنها: 385.5 درجة

طب المنوفية بشبين الكوم: 385 درجة

طب أسنان المنصورة: 385 درجة

طب عين شمس: 385 درجة

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 384.5 درجة

طب حلوان: 384.5 درجة

طب أسيوط: 384 درجة

طب الفيوم: 383.5 درجة

طب السويس: 383.5 درجة

طب بني سويف: 383 درجة

طب المنيا: 383 درجة

طب أسنان جنوب الوادي: 383 درجة

طب جنوب الوادي: 383 درجة

طب العريش: 382.5 درجة

طب الأقصر: 382.5 درجة

طب الوادي الجديد: 382 درجة

طب أسوان: 382 درجة

طب أسنان أسيوط: 381.5 درجة

طب أسنان كفر الشيخ: 381.5 درجة

طب أسنان المنيا: 381.5 درجة

طب أسنان الزقازيق: 381.5 درجة

طب أسنان طنطا: 381.5 درجة

طب أسنان عين شمس: 381 درجة

طب أسنان الإسكندرية: 381 درجة

طب أسنان القاهرة: 381 درجة

طب أسنان المنوفية: 381 درجة

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 381 درجة

طب أسنان السويس: 380.5 درجة

طب أسنان بني سويف: 380.5 درجة

طب أسنان الفيوم: 380.5 درجة

صيدلة:

صيدلة سوهاج: 380 درجة

صيدلة جنوب الوادي: 378.5 درجة

صيدلة المنصورة: 378.5 درجة

صيدلة الزقازيق: 377.5 درجة

صيدلة المنيا: 377.5 درجة

صيدلة طنطا: 377.5 درجة

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 377.5 درجة

صيدلة بور سعيد: 377 درجة

صيدلة المنوفية: 377 درجة

صيدلة الإسكندرية: 377 درجة

صيدلة القاهرة: 377 درجة

صيدلة دمنهور: 377 درجة

صيدلة بني سويف: 377 درجة

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 377 درجة

صيدلة الفيوم: 376.5 درجة

علاج طبيعي:

علاج طبيعي كفر الشيخ: 379.5 درجة

علاج طبيعي بورسعيد: 379 درجة

علاج طبيعي جنوب الوادي: 379 درجة

علاج طبيعي بنها: 379 درجة

علاج طبيعي القاهرة: 378.5 درجة

علاج طبيعي قناة السويس: 378.5 درجة

علاج طبيعي بني سويف: 378 درجة

علاج طبيعي السويس: 378 درجة

حاسبات ومعلومات:

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم: 375 درجة

حاسبات ومعلومات قنا علوم: 373.5 درجة

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم: 372 درجة

حاسبات ومعلومات المنيا علوم: 371.5 درجة

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم: 371 درجة

هندسة:

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 376.5 درجة

هندسة القاهرة: 376.5 درجة

هندسة المنصورة: 374 درجة

هندسة عين شمس: 373.5 درجة

هندسة سوهاج: 373 درجة

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 372.5 درجة

هندسة الزقازيق: 372 درجة

الحدود الدنيا للقبول في كليات الشُعب الأدبية

ألسن:

ألسن كفر الشيخ: 366.5 درجة

ألسن عين شمس: 358.5 درجة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 355.5 درجة

ألسن الفيوم: 355 درجة

ألسن بني سويف: 350.5 درجة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة: 349.5 درجة

ألسن المنيا: 348.5 درجة

ألسن سوهاج: 346.5 درجة

إعلام:

إعلام القاهرة: 354.5 درجة

إعلام عين شمس: 349 درجة

إعلام المنوفية: 345.5 درجة

إعلام بني سويف: 343 درجة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: 342.5 درجة

اقتصاد وعلوم سياسية:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 364.5 درجة

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية: 358.5 درجة

آداب: