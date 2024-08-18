نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- التعليم العالي: بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 20 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس ولمدة 5 أيام.

وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%.

● عدد الطلاب: 286088

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%

● عدد الطلاب: 66969

إجمالي عدد الطلاب: 353057