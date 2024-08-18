أحمد جودة - القاهرة - نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024: إعلان الكليات المرشحين لها وتفاصيل المرحلة الثانية

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024: إعلان الكليات المرشحين لها وتفاصيل المرحلة الثانية.. يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024 لطلاب الثانوية العام اليوم، وستتاح تفاصيل النتائج عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على الكليات التي تم ترشيحهم لها حسب شُعبتيهم العلمية والأدبية.

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024: إعلان الكليات المرشحين لها وتفاصيل المرحلة الثانية



وكان قد تم تسجيل أكثر من 107 آلاف طالب في المرحلة الأولى حتى موعد إغلاق باب التسجيل يوم الجمعة الماضي. وستجرى عملية توزيع الطلاب على الكليات إلكترونيًا وفقًا للأعداد المحددة، بما يتناسب مع رغبات الطلاب.

يمكن للطلاب معرفة الكلية المرشح لها بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق، إدخال الاسم ورقم الجلوس، ثم طباعة بطاقة الترشيح لتقديم أوراقهم للكلية.

أعلنت الوزارة أن الحد الأدنى للقبول في الشعبة العلمية هو 371 درجة (90.48%)، ولعلمي رياضة هو 357 درجة (87.07%)، وللشعبة الأدبية هو 280 درجة (68.29%).

ومن المتوقع أن تكون هناك أماكن شاغرة في كليات مثل الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، العلوم، الزراعة، التمريض، التربية النوعية، الآداب، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية الرياضية، وبعض الكليات النظرية الأخرى.