انت الأن تتابع خبر الأرصاد تحذر استعدوا للعواصف والأمطار الرعدية وتكشف ماذا يخبئ الطقس بخريف 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توقع خبراء الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لخفيف 2024 الذي يبدأ في 22 سبتمبر. تشير التنبؤات إلى احتمالية هطول الأمطار، مع توقعات بتشكل السيول في المناطق الجبلية مثل سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد كما ينتظر أن يكون الطقس مصحوبًا بفرص لتشكل العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، خاصةً عند ظهور منخفضات جوية شديدة البرودة، والتي قد تأتي مصحوبة بحبات البرد.
الأرصاد تحذر استعدوا للعواصف والأمطار الرعدية
- خلال فصل الخريف من المتوقع أن نشهد تقلبات جوية ملحوظة، تتضمن ظهور الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب. هذه الظاهرة تسهم في عدم استقرار الطقس، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.
الأرصاد تحذر من حالة الطقس
- وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، يحمل فصل الخريف خصائص من فصل الصيف والشتاء على حد سواء، حيث يعمل كجسر بين حرارة الصيف وأجواء الشتاء الباردة. ففي النصف الأول من الخريف، قد نشهد ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، بينما ينتقل النصف الثاني إلى سمات فصل الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.
- كما أكدت الأرصاد الجوية أن تأثيرات فصل الخريف تشمل امتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمي. عند تزامن هذه الظروف مع وجود منخفض في الطبقات العليا من الجو، قد يحدث عدم استقرار جوي ملحوظ، خصوصًا في صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتزايد فرص الأمطار والسيول في المناطق الجبلية الجنوبية.
- عند حدوث هذه التغيرات، سيكون من الضروري متابعة حالة الطقس بانتظام لتفادي أي مشكلات قد تنجم عن التقلبات الجوية المفاجئة. من المتوقع أن يؤثر هذا الوضع بشكل خاص على النشاطات الزراعية والتجارية في المناطق المعرضة للسيول والأمطار الغزيرة.