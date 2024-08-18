تنفيذا لتوجيهات السيسي.. زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين من 600 إلى 1500 جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 01:29 مساءً - أعلن محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الأحد،خلال إجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،عن البدء في الإجراءات التنفيذية ،لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين وتعرض شركاتهم لبعض التحديات ،من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جبران لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم،بديوان عام وزارة العمل،بالعاصمة الإدارية الجديدة.