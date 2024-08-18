اختيار وزيرة التخطيط ضمن المجلس الاستشاري العالمي لقادة المبادرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 01:29 مساءً - أعلن الدكتور كيفين فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية الدولية «جيل بلا حدود» -Generation Unlimited، اختيار الدكتورة رانيا المشاطـ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنضم إلى مجلس إدارة المبادرة ضمن قائمة من قيادات الاقتصاد العالمي، ومسئولي الإدارات التنفيذي بكُبرى مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة نقاشية حول أبرز الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية العالمية بحضور السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ضمن فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري بمشاركة 176 دولة.

وفي تعليقها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن امتنانها لاختيارها كأحد أعضاء مجلس إدارة المبادرة الأممية الدولية، وذلك بعد اختيارها كأحد أعضاء مجلس القيادة العالمي الاستشاري للمبادرة منذ 2022، مشيدة بجهود المبادرة والمجلس العالمي لها والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة اقتصاديين عالميين؛ في دعم الجهود المبذولة لتمكين الشباب وحشد الموارد لتنفيذ تلك المبادرة على أوسع نطاق.

وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مبادرة «شباب بلد»، والتي تمثل النسخة الوطنية من مبادرة جيل بلا حدود Generation Unlimited، بالشراكة مع كل من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة)، وذلك خلال منتدى شباب العالم، الذي عُقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب، فضلًا عن انعكاسها بشكل إيجابي على الشباب في مصر في خمسة مجالات أساسية تتمثل في التعـــليم بما يتضمن التعليم الفني والمهني، والتوظيف وريادة الأعمال، إلى جانب التدريب ورفع المهارات، تعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية المتمثلة في العمل التطوعي.

يذكر أن المجلس العالمي لمبادرة جيل بلا محدود (Generation Unlimited) هو أعلى سلطة في المبادرة، حيث يتولى مسؤولية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتوجيه العام لجميع أنشطة وبرامج المبادرة، يضم المجلس مجموعة من القادة والخبراء الدوليين من مختلف المجالات، الذين يجتمعون لتحديد الرؤية الاستراتيجية وضمان تنفيذ المبادرة بفعالية، ويتمثل هدف المجلس في تعزيز قدرة المبادرة على تحقيق أهدافها في دعم وتمكين الشباب، وتغطي المبادرة التابعة للأمم المتحدة أكثر من 50 دولة لتمكين الشباب في عدد من المحاور.

وتضم قائمة أعضاء المجلس الحاليين، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ كريستيان كلاين، رئيس المجلس والرئيس التنفيذي لشركة SAP، وكيت بينكن، نائب رئيس المجلس ونائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بمايكروسوفت فبليانتروبيز، وكاثرين راسل المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة.