تفاصيل مسرحية «البنك سرقوه» في مهرجان العلمين الجديدة.. حتى 24 أغسطس

وتُعرض مسرحية "البنك سرقوه" بمسرح لمدة 3 أيام، وذلك بدءا من الخميس 22 حتى 24 أغسطس.

وتم تحديد أسعار تذاكر عرض مسرحية "البنك سرقوه"، وهي: الفئة الأولى «Vip» بسعر 1500جنيه، والفئة الثانية «Platnium» بـ 700 جنيها، والثالثة «Gold» بـ 500 جنيه، والرابعة «Silver» بـ 300 جنيه

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، وهي الشخصية التي يقدمها الفنان كريم محمود عبدالعزير.

والمسرحية من بطولة كريم محمود عبد العزيز والنجم أشرف عبدالباقي، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.