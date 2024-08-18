الطقس غدا حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:26 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.