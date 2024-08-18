خدمات طبية مميزة في مهرجان العلمين الجديدة 2024 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:26 مساءً - كشف الدكتور محمد سيد، رئيس اللجنة الطبية لمهرجان العلمين الجديدة، عن الخدمات التي توفرها اللجنة للرياضيين في كل الأنشطة والفعاليات خلال المهرجان.
وقال الدكتور محمد سيد، في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس"، اليوم: "البعثة الطبية في العلمين مسؤولة عن سلامة اللاعبين في كرة القدم وفي كل الألعاب الأخرى، مثل البادل والسلة وغيرها".
وواصل: "نحن مستعدون لأي ظرف طارئ في كل الرياضات والإصابات، والتعامل معها، بتوافر إسعافات أولية، وفي حال كان هناك إصابة تستدعي الذهاب للمستشفى".
وأضاف: "الإصابات تحدث في الرياضات المختلفة بسبب الالتحامات والرغبة في المكسب والانتصار، كما أن هناك عدد من الرياضيين لا يهتمون بكيفية الاستعداد للمباريات".
وكانت بطولة دوري أبطال الساحل للكرة النسائية، انطلقت يوم الخميس، 15 أغسطس، بمشاركة 12 فريقًا من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية، مما يضمن منافسة قوية وحماسية.
وتم توجيه الدعوة للجماهير لحضور المباريات وتشجيع الفرق واللاعبات المشاركات.
وتنظيم مثل هذه البطولات لا يساهم فقط في اكتشاف المواهب وصقل المهارات، بل يلعب أيضًا دورًا مهمًا في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للنساء وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وقدراتهن.