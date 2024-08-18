«التعليم العالي» يعلن افتتاح جامعات جديدة ضمن خطط تطوير التعليم العالي

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود تطوير التعليم العالي في مصر، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن افتتاح عدد من الجامعات الجديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز».

الجامعات الجديدة التي تم الإعلان عنها

جامعة جنوب الوادي - فرع الغردقة:

تهدف الجامعة إلى تعزيز التعليم العالي في منطقة البحر الأحمر وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلاب في هذه المنطقة الحيوية.

كلية الآثار - جامعة الزقازيق في صان الحجر:

سيتم افتتاح كلية الآثار في صان الحجر لتعزيز الدراسات الأثرية والبحث العلمي في هذا المجال، مما يسهم في حفظ وتراث الحضارة المصرية القديمة.

جامعة السادات - التعليم التبادلي في كلية السياحة والفنادق:

تسعى الجامعة إلى تقديم برامج تعليمية متميزة في مجال السياحة والفنادق، تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتعزيز السياحة في مصر.

الهدف من افتتاح الجامعات الجديدة

يهدف افتتاح هذه الجامعات إلى:

توسيع شبكة الجامعات: زيادة الفرص التعليمية في مناطق مختلفة من البلاد لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز التنمية الإقليمية.

زيادة الفرص التعليمية في مناطق مختلفة من البلاد لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز التنمية الإقليمية. تحسين جودة التعليم: تقديم برامج أكاديمية متخصصة تواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات.

تقديم برامج أكاديمية متخصصة تواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات. دعم البحث العلمي: توفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تدعم الابتكار والبحث العلمي.

جاء هذا الإعلان ضمن مؤتمر صحفي أُقيم للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، ويعكس التزام وزارة التعليم العالي بتطوير التعليم العالي وتوفير مزيد من الفرص التعليمية للطلاب في مختلف أنحاء البلاد.