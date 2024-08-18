نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكرم ممثل وزارة الأوقاف في مسابقة بريكس للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف القارئ الشيخ محمد عبد الكريم كامل عطية محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية؛ والذي مثل وزارة الأوقاف في مسابقة بريكس للقرآن الكريم العالمية الدولية؛ والتي انطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية؛ حيث أحرز المركز الثاني في المسابقة وكان أداؤه فيها أداءً مشرفًا ومتألقًا، حيث أهداه درع وزارة الأوقاف المصرية وشهادة تقدير دعمًا لجهده وتفوقه.

وأكد القارئ الشيخ محمد عبد الكريم كامل أنه سيظل مدينًا بالتقدير الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذا الدعم والتكريم، معاهدًا الله (عز وجل) على مواصلة العطاء في خدمة القرآن الكريم وأهله، مؤكدًا أن هذا التكريم سيظل محفورًا في قلبه وفي روحه وفي عقله

وتمنى له وزير الأوقاف مستقبلا مشرقا، ومزيدا من النجاح في مسابقات دولية قادمة