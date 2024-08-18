انت الأن تتابع خبر قرار من البنك المركزي بشأن بطاقات الـ«ATM»! كيف سيؤثر على صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 من الماكينات؟ شوف قبل نزول القبض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرتبات شهر أغسطس 2024… أحدث البنك المركزي المصري قرارًا هامًا يتعلق بتحديث نظام ترميز البطاقات البنكية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من عمليات الدفع التلامسية باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر. هذا التحديث يعكس التزام البنك المركزي بتسهيل المعاملات المالية وتعزيز راحة العملاء من خلال تقنيات الدفع الحديثة. ولكن مع دخول هذا النظام حيز التنفيذ، يثور التساؤل: هل يمكن استخدام البطاقات الجديدة لصرف مرتبات شهر أغسطس 2024 بنفس الطريقة التلامسية؟

فهم النظام الجديد

النظام الجديد الذي أعلنه البنك المركزي يشمل تحديثات على نظام ترميز البطاقات البنكية، حيث يمكن استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر لإجراء عمليات الدفع التلامسية في المتاجر والمواقع التجارية. هذا النظام يهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تسريع عمليات الدفع وتقليل الحاجة للتلامس الجسدي مع الأجهزة، مما يعزز من الأمان والراحة أثناء المعاملات المالية.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا التحديث لا ينطبق على عمليات صرف المرتبات من ماكينات الصراف الآلي. بمعنى آخر، لا يزال صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي سيستمر بالطريقة التقليدية، دون الاعتماد على تقنية الدفع التلامسي.

كيفية صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

وفقًا للتوجيهات التي نشرتها المواقع الرسمية لجميع البنوك العاملة في مصر، فإن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 سيظل يتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام الأسلوب المعتاد. إليك كيفية إجراء عملية الصرف:

التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي (ATM): اعثر على أقرب ماكينة صراف آلي تابعة لبنكك. تأكد من أنها ماكينة تعمل بشكل جيد ولا توجد بها أي أعطال.

اعثر على أقرب ماكينة صراف آلي تابعة لبنكك. تأكد من أنها ماكينة تعمل بشكل جيد ولا توجد بها أي أعطال. إدخال بطاقة الصراف الآلي: أدخل بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك في فتحة البطاقة المخصصة في الماكينة.

أدخل بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك في فتحة البطاقة المخصصة في الماكينة. إدخال الرقم السري: قم بإدخال الرقم السري المكون من أربع أرقام. تأكد من إدخال الرقم بدقة لتجنب أي مشاكل.

قم بإدخال الرقم السري المكون من أربع أرقام. تأكد من إدخال الرقم بدقة لتجنب أي مشاكل. اختيار عملية الصرف: بعد إدخال الرقم السري، ستظهر لك قائمة من الخيارات على الشاشة. اختر “صرف أموال” أو ما يعادلها بناءً على واجهة الماكينة.

بعد إدخال الرقم السري، ستظهر لك قائمة من الخيارات على الشاشة. اختر “صرف أموال” أو ما يعادلها بناءً على واجهة الماكينة. تحديد المبلغ: أدخل المبلغ الذي ترغب في صرفه من حسابك. تحقق من المبلغ المدخل قبل التأكيد.

أدخل المبلغ الذي ترغب في صرفه من حسابك. تحقق من المبلغ المدخل قبل التأكيد. إكمال العملية: اضغط على “إدخال” أو “تأكيد” وانتظر حتى تقوم الماكينة بطبع النقود. ستقوم أيضًا بإخراج بطاقتك بعد الانتهاء من العملية.

التأكيد على الوضع الحالي