وزارة الصحة: لا حالات لجدري القرود في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 07:29 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه حتى اللحظة لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو مؤكدة خاصة بجدري القرود داخل الأراضي المصرية، مردفا: "معندناش في مصر لا حالات مشتبهة ولا مؤكدة من جدري القرود".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه ليس لدينا توطن من جدري القرود، والدول التي انتقل لها المرض خارج الدول المتوطن فيها لها تاريخ سفر، مشيرا إلى أن السويد وباكستان الدول التي أعلنت عن اكتشاف حالات فيها في الأيام القليلة الماضية كلها مرتبطة بتاريخ سفر، أما الدول المتوطن فيها في إفريقيا ينتقل فيها داخليا.

وذكر أن الأعراض الشائعة لجدري القرود هو طفح جلدي وارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق وآلام في العضلات وآلام في الظهر وتورم الغدد الليمفاوية، وأكثرها ظهور الطفح الجلدي في بطان اليد وحول الأعضاء التناسلية، مشيرا إلى أن من يظهر عليه هذه الأعراض يتوجه لأقرب مستشفى حميات لإيقاع الكشف الطبي عليه.

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مصر لا يوجد بها أي تفشي لوباء الكوليرا.