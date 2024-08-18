المتحدة تحتفل بالأبطال يتصدر تريند "إكس" بالتزامن مع تكريم أصحاب ميداليات أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 11:31 مساءً - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع احتفال الشركة المتحدة بالأبطال الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024، حيث تصدرت التغطية الخاصة لهذا الحدث قائمة التريند على منصة "إكس"

وتصدر هاشتاج #المتحدة_تحتفل_بالأبطال ترند رقم 1 على منصة "إكس" ، بالتزامن مع تكريم أصحاب ميداليات أولمبياد باريس 2024، كما حجز المركز الثاني هاشتاج #أبطال_الاولمبياد_في_العلمين





الاحتفال، الذي أقيم في المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، جمع بين أبطال الأولمبياد المصريين وقيادات الشركة المتحدة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. وقد شهدت الفعاليات تغطية واسعة على جميع القنوات التلفزيونية والإذاعات والمواقع الإلكترونية، مما ساهم في تعزيز حضور الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي.