انت الأن تتابع خبر وصول أحمد فتوح إلى محكمة مطروح لنظر أولى جلسات محاكمته.. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل منذ قليل، أحمد محمد أبو الفتوح – لاعب كرة القدم إلى محكمة جنايات مطروح ، لنظر أولى جلسات محاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وتنظر اليوم الإثنين