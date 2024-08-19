نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال 250 طالبًا من جامعة الإسكندرية في مهرجان "العلمين الجديدة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت مدينة العلمين الجديدة 250 طالبًا وطالبة من جامعة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان "العلمين الجديدة 2024". يأتي هذا الحدث في إطار سلسلة الزيارات اليومية للجامعات المصرية المشاركة في المهرجان الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

وصرح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن الطلاب استمتعوا بأجواء البحر والسباحة، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقات متنوعة مثل شد الحبل وكرة الراكت وألعاب Jumping Bag. كما تفقد الطلاب الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية المختلفة المقامة في المنطقة الترفيهية، ولمسوا اهتمام القيادة السياسية بتطوير هذه المنطقة والترويج للسياحة في مدينة العلمين الجديدة.

وفي المساء، حضر الطلاب المشاركون حفلًا غنائيًا بعنوان "ليلة الأبطال" قدمه كورال الفرقة المصرية للموسيقى والغناء على المسرح الروماني بالمدينة التراثية.

يذكر أن هذا المهرجان يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الأنشطة الطلابية وربط الشباب بالمشروعات القومية الكبرى، مثل مدينة العلمين الجديدة.



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