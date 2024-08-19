نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير التعليم يكشف سبب دارسة الإحصاء لشعبة أدبي بالثانوية العامة 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أيمن بهاء الدين نائب التربية والتعليم، أن سبب إقرار دراسة مادة الإحصاء على الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي العام بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، لأنها تأهيل لدراسة العلوم الاجتماعية والتطبيقية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه على سبيل المثال، دراسة الإعلام تحتاج إلى معرفة الإحصاء باعتبارها محتوى علميًا أساسيًا، موضحًا أن ثورة الذكاء الاصطناعي تعتمد على محتويات بيانية ذكية.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، والذي سينطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل.

وكشف الوزير عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).