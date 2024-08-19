"تيك توك" الشريك الرئيسي للنسخة الثانية من تقرير انطلاق التشخيصي لقطاع ريادة الأعمال في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أعلنت شركة "انطلاق"، عن شراكتها مع تيك توك كشريك رئيسي لتقرير انطلاق النصف سنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري للسنة الثانية على التوالي، حيث تعد تيك توك شريكًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الإبداعي بمصر، وتقوم بدور محوري في تمكين رواد الأعمال والمبدعين من خلال منصتها الإبداعية التي أصبحت أداة لا غنى عنها لتوسيع نطاق الأعمال.

وقال محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق: سعداء لشراكتنا مع تيك توك للعام الثاني علي التوالي في تقرير انطلاق النصف سنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري كشريك الاقتصاد الإبداعي (الاقتصاد البرتقالي)، ستقوم تيك توك هذا العام بإضافة بعض الرؤى والبيانات حول تأثير الاقتصاد الإبداعي على الاقتصادات العالمية، كخطوة أولى في تسليط الضوء على هذا القطاع النشط ومساهماته في الناتج المحلي للاقتصاد العالمي، لتمثل تلك الإضافة للتقرير نواة لبداية العديد من المشروعات المشتركة بين تيك توك وانطلاق في مجال الاقتصاد الإبداعي، مما يعزز من دور ومساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المصري.

وقال أمير جيلين، رئيس قطاع السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب آسيا وباكستان بمنصة تيك توك: "نحرص على رعاية تقرير انطلاق لقطاع ريادة الأعمال المصري، تماشيًا مع رؤيتنا في دعم الشباب لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات على أرض الواقع بما يسهم في نمو الاقتصاد الإبداعي وتوفير فرص العمل، خاصة وأن تيك توك هي المنصة الأولى المفضلة لدى شريحة واسعة من الشباب في الوطن العربي، كما تأتي الشراكة مع شركة انطلاق جزءًا من جهود منصة تيك توك المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال في مصر، وتمكين الشركات الناشئة لتسويق منتجاتها".

وستغطي النسخة الثانية من التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في النصف الأول من عام 2024، وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من التقرير النصف سنوي، حيث حظيت بإشادة واسعة من قبل رواد الأعمال والمستثمرين والحكومة.

أحدثت تيك توك ثورة في كيفية بناء رواد الأعمال والمبدعين لعلاماتهم التجارية من خلال توفير منصة آمنة وتحويلية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى محتوى جذاب يتمتع بصدى عالمي. يتم تحقيق هذا التحول بفضل البيئة الشاملة والمجتمع الحيوي الذي توفره تيك توك، والذي يلعب دورًا حيويًا في تشكيل ودعم الاقتصاد الإبداعي على نطاق أوسع.