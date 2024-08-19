وزارة التعليم: لا توجد فلسفة وعلم نفس بمواد الثانوية العامة بعد الهيكلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 04:29 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا توجد مادتى الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع بمواد الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي العام" بعد الهيكلة الجديدة، مشددة على أن مادة علم النفس والاجتماع لم تصبح مادة غير مضافة للمجموع أو داخل المجموع للثانوية العامة، مشددة على أن المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة ولكنها نجاح ورسوب هى التربية الوطنية والتربية الدينية والتربية الرياضية واللغة الأجنبية الثانية.

ويدرس طلاب الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها، وفق الشعب الثلاثة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" كالتالى:

شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد: