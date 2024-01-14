نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد فلسطين.. احصل على ترددها الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الآسيوية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب فلسطين ضد نظيره منتخب إيران في كأس أمم آسيا 2024.

القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد فلسطين في كأس أمم آسيا 2023

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مباراة منتخب فلسطين ضد إيران في كأس أمم آسيا 2023

يواجه المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم نظيره منتخب إيران مساء اليوم الأحد 14 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس أمم آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.