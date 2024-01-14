نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لواجهة منتخب نيجيريا ضد نظيره غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، كل ما يخص المباراة المنتظرة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، والتي تقام غدًا الأحد بين منتخب نيجيريا ضد نظيره غينيا الاستوائية، وذلك ضمن مواجهات كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق غدًا الأحد مواجهة قوية تجمع بين منتخب نيجيريا ضد نظيره غينيا الاستوائية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضنها ملعب فيليكس هوفويت بواني في أبيدجان.

ويدخل منتخب نيجيريا المواجهة وهو يطمح بخطف الثلاث نقاط وحصد البطولة لاستعادة اللقب الذي غاب عنها منذ عام 2013، كما أنه يتسلح باللاعيبة يعتمد عليها.

كما يسعى منتخب غينيا الاستوائية لتحقيق الثلاث نقاط والتأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققه في عام 2015.

القنوات الناقلة لمواجهة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا

وتنقل أحداث المواجهة التي تقام غدًا الأحد الموافق 14 يناير 2024، بين منتخب نيجيريا ضد نظيره غينيا الاستوائية على قناة بي إن إفريقيا 1، وقد أسند اللقاء لصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

القنوات الناقلة لمواجهة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا

تردد قنوات بي ان سبورت bein afcon علي النايل سات

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 2 bein afcon

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 3 bein afcon

التردد هو 12245.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة بين سبورت 4 bein afcon

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.