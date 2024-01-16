نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد.. القناة الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان اليوم الثلاثاء في أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب السعودية لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب عمان، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القناة الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان اليوم الثلاثاء في كأس آسيا.

موعد مباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا

يلتقى المنتخب السعودي مع نظيره العماني، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 16 يناير 2024، على ملعب "خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مجموعة منتخب السعودية في كأس آسيا 2024

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2024 بجانب منتخبات سلطنة عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا

وتنقل مباراة السعودية ضد عمان على عدة قنوات، أبرزها الكأس القطرية الرياضية، وبي إن سبورتس الرياضية، والسعودية الرياضية، بالإضافة إلى قناة العراقية الرابعة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.