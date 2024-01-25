أحمد جودة - القاهرة - تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في بطولة كأس أمم آسيا 2023/2024

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين كأس آسيا 2023-2024 اليوم الخميس 25 يناير والتشكيل المتوقع، مواجهة عربية قوية لحسم التأهل للدور الثاني حيث يلتقي الأردن والبحرين اليوم الخميس الخامس والعشرون من يناير على استاد خليفة الدولي، في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس أمم آسيا 2023، يتصدر النشامى ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، بينما تأتي البحرين في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ننتظر قمة حماسية بين المنتخب الأردني والبحريني سنتعرف معكم على تردد القنوات التي ستنقل مباراة الأردن والبحرين.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين كأس آسيا 2023-2024

وتنقل العديد من القنوات الرياضية العربية مباريات بطولة كأس أمم آسيا 2023-2024 عبر شاشتها، إلا أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية beIN Sports الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم نقل مباراة الأردن والبحرين على القنوات التالية:

القنوات الناقلة مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024 معلق مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا 2024 قناة بي إن سبورت beIN ASIAN CUP 1 المعلق حفيظ دراجي قناة أبو ظبي الرياضية آسيا Abu Dhabi Sports Asia 1 المعلق بلال علام قناة الكأس إكسترا القطرية Al KASS EXTRA One HD المعلق خليل البلوشي قناة SSC 1 المعلق جعفر الصليح قناة الرابعة العراقية الرياضية AlRabiaa Sport

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في بطولة كأس أمم آسيا 2023/2024

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في بطولة كأس أمم آسيا 2023-2024 اليوم الخميس 24 يناير في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت السعودية والبحرين والأردن وقطر.

الأردن ضد البحرين في بطولة كأس أمم آسيا 2023/2024

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين

ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة الأردن والبحرين عبر القنوات التي استعرضناها لضبط جهاز الرسيفير لديكم على الترددات التالية:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12188 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة SSC SPORTS HD 1

تردد قناة SSC SPORTS HD 1 القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12380 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل الأردن في مباراة اليوم

ويدخل المدرب المغربي حسين عموتة مواجهته أمام البحرين بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، سالم العجالين.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود مرضي.

خط الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.

تشكيل البحرين في مباراة اليوم

بينما يدخل مدرب البحرين مباراته أمام الأردن وفق هذه التشكيلة: