شاهد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن والبحرين اليوم في كأس آسيا 2023 بالترددات

أحمد جودة - القاهرة - قنوات مجانية بث مباشر مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا

من الممكن أن يصل كل من البحرين والأردن للدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، التي تنطلق يوم الأحد 28 يناير 2024 وتستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم 31 يناير، ويتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحسم المنتخب الاردني تأهله بفوزه اليوم على البحرين، ويبحث شعب النشامى عن توقيت مباراة الأردن والبحرين اليوم، الساعة كم، وهل مباراة الأردن والبحرين منقولة؟ وأين يمكن مشاهدة مباراة الاردن والبحرين عبر الإنترنت؟ لذلك ننشر لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين اليوم في كأس آسيا 2023، وتردد القنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا

مباراة الأمل الأخير هكذا سمى البعض مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا، وذلك حيث تسعى البحرين للوصول إلى دور الثمن النهائي بفوزها اليوم على الأردن، ومن المقرر أن تذاع مباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا على القنوات التالية:

قناة BeIN Asian CUP 1 HD والمعلق حفيظ دراجي.

قناة الكأس القطرية.

قناة الرابعة العراقية.

قناة أبو ظبي آسيا.

قناة ssc.

مباراة الأردن والبحرين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن والبحرين في كأس آسيا

لا يوجد قناة مفتوحة تنقل مباراة الأردن والبحرين اليوم، ولكن بإمكان المشاهد العربي مشاهدة مباراة الاردن والبحرين بث مباشر عبر منصة إكس تويتر سابقا من خلال هشتاق #الاردن_البحرين، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الانترنت باشتراك في منصة شاهد.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد القناة: 11810 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل التصحيح: 2/3

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل التصحيح: 2/3

تردد قناة SSC1 HD

تردد قناة SSC1 HD تردد القناة: 12380 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل التصحيح: 3/4

موعد مباراة الأردن والبحرين في كاس آسيا

ويستضيف ملعب عبدالله بن خليفة مباراة الأردن والبحرين اليوم الخميس ٢٥ يناير 2024 في الساعة التالية: