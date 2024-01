انت الأن تتابع خبر تردد قناة mix one على القمر الصناعي نايل سات.. نزلها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تردد قناة mix one ميكس وان أحد الترددات التي تلقى اهتمام من قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث تعرض القناة محتوى يناسب جميع الفئات العمرية من مسلسلات تركية وهندية وأفلام أجنبية مترجمة ومدبلجة، وتعتبر المسلسلات التركية والهندية أحد المسلسلات التي لها متابعين كثيرين في الوطن العربي، وفي هذا المقال سنتعرف سويا على تردد قناة mix one وكيفية ضبطها على جهاز الاستقبال.

يعتبر تردد قناة mix one ميكس وان أحد الترددات التي يتم البحث عنها بشكل مستمر من خلال محركات البحث، حيث تعتبر من أنجح القنوات التي تقدم الأفلام والمسلسلات وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين في مصر والوطن العربي بأكمله، نتيجه لعرضها محتوى يناسب جميع الفئات العمرية، ويمكنكم استقبال تردد قناة mix one على النحو التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة mix one ميكس وان على جهاز الاستقبال؟

لضبط تردد قناة mix one على القمر الصناعي نايل سات يمكنكم ذلك على القمر الصناعي نايل سات من خلال الخطوات التالية:-