انت الأن تتابع خبر “استقبلها الآن“ تردد قناة زي ألوان Zee ALwan واتفرج على الهندي 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة زي الوان واحدة من أشهر وأهم القنوات التي تقوم عرض المسلسلات الهندية والتركية لحظة بلحظة، حيث تعمل القناة على عرض محتواها طوال اليوم بدون أي انقطاع وذلك لنيل اعجاب المشاهدين الذين يرغبون في مشاهدة المسلسلات الهندية المدبلجة للعربية للفنانين المختلفين داخل الهند، حيث حازت الدراما الهندية على الشهرة كبيرة للغاية في الفترة الاخيرة ويفضل مشاهدتها عدد كبير من الاشخاص داخل الوطن العربي، ولا يقتصر عرض القناة للمسلسلات الهنديه فقط، حيث انها تقوم بعرض العديد من المسلسلات التركية الشهيرة ولذلك يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة زي ألوان الجديد على القمر الصناعي نايل سات وذلك لضبط القناة على جهاز التلفاز الخاص بهم والاستمتاع بمشاهدة المسلسلات الحصرية فور عرضها وذلك ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، فتابعوا معنا.

يمكن ضبط قناة زي الوان الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

التردد الجديد لقناة زي ألوان: 11277.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الجديد: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

مميزات تردد قناة زي ألوان

تتميز كل قناه عن غيرها بالمحتوى الذي تقدمه والسمات التي تتواجد بها عن غيرها ومن تلك المميزات في قناة زي الوان ما يلي: