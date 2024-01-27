انت الأن تتابع خبر "لولو صارت شرطية" تردد قناة وناسة على النايل سات 2024 بأعلى جودة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الخاصة بالصغار، فهي تقوم بعرض أفضل الأغاني والبرامج التي تعمل على جذب ملايين المشاهدين والمتابعين، كما أنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف دول العالم، ويعشقها العديد من الأطفال، كما أنها تتناسب مع كافة الأعمار، وتعمل على تنمية مهاراتهم من خلال ما تقدمه على مدار الساعة، ويمكن مشاهدة القناة بأعلى جودة في الصوت والصورة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تردد قناة وناسة على النايل سات.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن ضبط التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 25700.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على عرب سات

يمكننا القيام باستقبال التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التالي:

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11270.

معدل ترميز القناة: 27500.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة للأطفال

هناك بعض الخطوات الأساسية والمهمة لكي يتم استقبال التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال، وذلك من خلال اتباع التالي:

من خلال استخدام الريموت الخاص بالرسيفر.

قم بالتوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالجهاز.

ثم ادخل بيانات التردد الجديد للقناة.

مع تحديد القمر الصناعي الخاص بقناة وناسة.

في النهاية قم بالنقر مباشرة على زر بحث.

بعدها سيتم استقبال قناة وناسة الجديدة للأطفال.

ويمكننا أن نقوم بحفظها ضمن القنوات المفضلة.

برامج تُعرض على قناة وناسة

تعرض قناة وناسة العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة، ومن أهم هذه البرامج الآتي: