تردد قناة براعم للأطفال baraem tv لمشاهدة باقة من الأفلام الكرتونية 2024

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رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة براعم من أهم القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الترفيهية والرسوم المتحركة والتعليمية التي تتناسب مع جميع الأعمار، مما جعل الآباء يبحثون عن تردد قناة براعم الجديد حيث تهدف القناة إلى مساعدة الأطفال على تعلم تعاليم الدين الإسلامي من خلال البرامج الدينية التي تقدمها ويتم معرفة تردد قناة براعم الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة براعم

تقدم قناة براعم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والدينية والترفيهية للأطفال ومساعدتهم على التعلم والاكتشاف، حيث تم الإعلان عن تردد قناة براعم الجديد على القمر الصناعي النايل سات وسنعرض تفاصيل التردد في السطور التالية:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 10930.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ⅔.

الجودة HD.

تردد قناة براعم على عرب سات

حيث يمكن بث الإشارة بأحدث التقنيات ويقدم المحتوى بصورة وصوت ويمكنك ضبط التردد من خلال القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة 10727.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

الجودة HD.

التشفير مجاني.

ضبط تردد قناة براعم على التلفاز

يمكنك ضبط تردد قناة براعم على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

من خلال جهاز التحكم الخاص بك قم بالدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال.

الضغط على التثبيت اليدوي.

قم بكتابة القمر الصناعي في الخانة المخصصة له سواء عرب سات ونايل سات.

عليك تعبئة معلومات القناة بشكل دقيق.

ثم اضغط أيقونة البحث.

ستظهر أمامك القناة قم بالضغط على زر إضافة القناة بشكل مباشر.

مميزات قناة براعم

تعتبر القناة أفضل القنوات التي تقدم محتوى مميز للأطفال ومن خلال مقالنا سوف نوضح بعض من مميزات قناة براعم:

تحرص قناة براعم على تقديم محتوى مخصص للاطفال يتناسب مع العادات الشرقية للمجتمع ولا تؤثر على تفكير الأطفال بالسلب فتقوم القناة بحذف جميع المشاهد العنيفة أو التي لا تليق بضوابط المجتمع الشرقي.

تستخدم القناة العديد من التقنيات الحديثة وتتمتع بجودة عالية كما أن القناة مجانية.