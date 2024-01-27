تردد قناة الرحمة الجديد علي النايل سات بجودة عالية بعد التحديث

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رياض - احمد صلاح - تعد قناة الرحمة من أشهر القنوات الفضائية الإسلامية في مصر والوطن العربي، حيث تمتلك قناة الرحمة جماهير كبيرة في كل أنحاء الوطن العربي، كما تتبع المنهج السلفي ويشرف على البث الفضائي الخاص بها الشيخ محمد حسان حيث تقدم قناة الرحمة الإسلامية باقة متنوعة من أفضل البرامج الدينية المختلفة التي يهتم بها الكثيرون، ويتساءل الكثيرون عن تردد قناة الرحمة الجديد لتنزيلها ومتابعة البرامج بشكل مجاني.

تردد قناة الرحمة الجديد

يمكنك معرفة تردد قناة الرحمة الجديد على النايل سات لمشاهدة البرامج الإسلامية بشكل مجاني، كما يمكنك معرفة تردد قناة الرحمة الجديد على عرب سات وهوت بيرد سات ولمعرفة تردد قناة الرحمة الجديد تابع ما يلي:

تردد قناة الرحمة القمر” الصناعي نايل سات”.

تردد القناة 10874.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجوده HD.

تردد قناة الرحمة على عرب سات

تردد القناة 12149.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل الخطأ ¾.

الجودة HD.

تردد قناة الرحمة على هوت بيرد سات

القمر الصناعي هوت بيرد سات.

تردد القناة 12010.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة SD.

ضبط قناة الرحمة على التلفاز

يمكنك ضبط قناة الرحمة على التلفاز بكل سهولة وبعد عملية الضبط ستتمكن من مشاهدة عدد كبير من البرامج الإسلامية المفيدة المخصصة لأهم علماء الدين الإسلام ولضبط القناة عليك اتباع ما يلي:

قم بالضغط على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم.

ثم حدد التثبيت اليدوي.

عليك اختيار القمر الصناعي.

ثم اكتب التردد الخاص بالقناة في الخانة المخصصة.

اضغط على بحث ومن ثم تثبيت القناة.

برامج القناة

تقدم قناة الرحمة البرامج الآتية: