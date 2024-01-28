انت الأن تتابع خبر بجودة عالية الدقة والوضوح .. استقبل تردد قناة MBC4 على نايل سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة MBC4، فهي إحدى قنوات مجموعة MBC جروب والتي تختص بعرض المسلسلات المنوعة والبرامج العالمية وخاصة برامج المسابقات الشهيرة، وقد استطاعت القناة أن تلقى استحسانًا وشهرة واسعة خاصة خلال الأعوام الأخيرة نظرًا لاهتمامها بعرض أحدث أعمال الدراما التركية التي ينتظرها المتابعين، فدعونا نقدم لكم تردد قناة MBC4 على نايل سات.

أُطلقت قناة MBC4 في عام 2005 موجهة محتواها إلى النساء والشابات العربيات المعاصرات، حيث تبثّ القناة مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التركية والكورية والاسبانية والعربية وغيرها، بما في ذلك مجموعة من أشهر برامج المواهب العالمية بنسختها العربية على غرار “Arabs Got Talent” وغيرها، كما تعرض القناة أعمالاً عربية مستوحاة من إنتاجات عالمية بمشاركة وبطولة عدد من نجوم ونجمات العالم العربي.

تردد قناة MBC4

تتميز قناة MBC4 بعرض المسلسلات والبرامج ومحتواها بشكل عام بجودة عالية الدقة والوضوح على مدار 24 ساعة متواصلة دون تشويش في البث أو انقطاع، ويساهم في ذلك اعتمادها على أحدث الوسائل والتقنيات المتعلقة بمجال البث، وقد أعلنت إدارة القناة مؤخرًا عن تحديث التردد الخاص بها، ليصبح على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد آخر:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

مسلسلات قناة MBC4

تهتم قناة MBC4 بعرض أحدث أعمال الدراما التركية بالتزامن مع عرضها الأول في تركيا، وخلال الفترة الحالية تقدم القناة نخبة مميزة من أشهر المسلسلات التركية المفضلة لدى المتابعين، وأبرزها: