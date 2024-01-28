انت الأن تتابع خبر مشاهدة مغامرات القط والفار .. تردد قناة توم وجيري 2024 على الأقمار الصناعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترددات القنوات الخاصة بالأطفال من أكثر الأمور التي يهتم بها الأمهات في الوقت الراهن، ولذلك فازداد التساؤلات عن تردد قناة توم وجيري فهي واحدة من أهم القنوات التلفزيونية المعروفة التي يكون الهدف منها تقديم محتوي مناسب للأطفال، حيث تقوم القناة بتقديم مجموعة مختلفة من أفلام الكرتون التي تجلب الفرحة إلى قلوب الأطفال خاصة في مدة إجازة نصف العام، ولذلك سوف نوفر لكم التردد الجديد لقناة توم وجيري 2024.

من خلال قناة توم وجيري يمكنكم متابعة باقة كبيرة من أفضل أفلام الكرتون على مدار اليوم بدون انقطاع، حيث يكون بإمكانكم متابعة حلقات الكرتون الشهير توم وجيري من خلال القناة حيث يقوم بعرض شخصية الفأر الصغير الذي يقوم بعمل مقالب كوميدية في القط توم والذي يحاول بجميع الطرق الوصول إلى الفأر والإمساك به ولكن بسبب مكر وذكاء الفأر يتمكن من الفرار منه، وإليكم تردد القناة:

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

طريقة استقبال تردد قناة توم وجيري

يمكنكم استقبال تردد قناة توم وجيري من خلال إتباع عدد من الخطوات والتي هي: