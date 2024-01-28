انت الأن تتابع خبر “24 ساعة مسلسلات“ تردد قناة النهار دراما الجديد 2024 نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من المشاهدين داخل جميع انحاء الوطن العربي عن تردد قناه النهار دراما الجديد وذلك لضبط القناه على جهاز التلفاز الخاص بهم والاستمتاع بمشاهدة القناة طوال اليوم وخاصة أن تلك القناة تكون بعرض العديد من المسلسلات الحصرية المميزة طوال اليوم وذلك ما يجعلها مفضلة لدى العديد من المشاهدين الذين يفضلون مشاهدة المسلسلات المميزة وحرصا من إدارة القناة على التميز بشكل دائم بتحديث التردد الخاص بها وذلك ليكون بصوت اوضح وصورة نقية بدون أي تشويش، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال نتعرف اكثر على قناة النهار دراما.

تردد قناة النهار دراما

تردد قناة النهار دراما الجديد هو: 11785

معدل الاستقطاب الخاص بقناة النهار دراما هو: رأسي.

معدل الترميز الخاص بقناة النهار دراما هو: 27500

القمر الصناعي لقناة النهار دراما هو: نايل سات.

الجودة التي تتمتع بها قناة النهار دراما هي:HD

مميزات قناة النهار دراما

يوجد العديد من المميزات التي تميز قناة النهار دراما عن غيرها من القنوات الاخرى التي تجعل العديد من المشاهدين يرغبون في مشاهدتها هذه المميزات منها: